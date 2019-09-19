日月潭傳統領域範圍案 法院判邵族代表敗訴

（中央社記者劉世怡台北19日電）原民會公告日月潭孔雀園等區域為邵族傳統領域範圍，遭行政院以訴願撤銷，邵族代表毛隆昌等人不服興訟。法院今天認定行政院訴願撤銷合法，判毛隆昌等人敗訴。

全案緣於，南投縣政府於民國105年12月20日與孔雀園觀光股份有限公司簽訂日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案興建營運契約書及設定地上權契約，並於106年7月20日將孔雀園土地設定地上權登記予孔雀園公司。

因邵族人以孔雀園為其傳統領域，南投縣魚池鄉邵族文化發展協會為劃設原住民族土地或部落範圍土地，依法組成劃設小組，進行邵族原住民族土地調查及劃設作業，並將成果提請部落會議議決通過，交由南投縣魚池鄉公所以106年12月29日函文報請南投縣政府辦理書面審查。南投縣政府在107年1月3日函報原住民族委員會辦理。

原民會經審查確認提報程序符合規定，於107年2月6日邀集相關公有土地管理機關召開會議討論決議後，於107年6月11日公告邵族傳統領域範圍，並刊登政府公報。

孔雀園公司、南投縣政府、南投縣魚池鄉公所不服公告，提起訴願，經行政院今年1月25日訴願撤銷，應由原民會另為適法處理。

邵族文化發展協會理事長毛隆昌等人不服訴願撤銷決定，提起行政訴訟，主張訴願決定違法，本案由台北高等行政法院審理。

法院認定，行政院認為應使公告範圍內「全部」公有土地管理機關表示意見，才為妥當，因而撤銷原處分，並無違法。

法院指出，本件傳統領域的爭議，未經原民會組成劃設商議小組會商協調完畢，就公告邵族傳統領域範圍，並刊登政府公報，確實不合法，行政院訴願決定撤銷並無違誤。因此判毛隆昌等人敗訴。全案可上訴。（編輯：方沛清）1080919