猥褻心智缺陷女子 小黃司機判3年10月定讞

（中央社記者蕭博文台北20日電）計程車司機黃文清利用搭載一名心智缺陷女子機會，在車內上下其手。高院更一審考量黃男否認犯行等情狀，依加重猥褻罪判刑3年10月。最高法院日前駁回黃男上訴，全案定讞。

歷審判決書指出，黃文清民國104年間在新北市亞東醫院附近搭載被害女子，途中發現女子談吐、思緒較為緩慢，便將車開往樹林區堤岸邊，在車內對女子上下其手。

被害女子曾出言制止，但擔心遭黃男進一步侵害而未反抗。黃男隨後將女子載往新北市板橋區後埔派出所後自行離去，女子在派出所內癲癇發作，消防人員前往急救，女子詢問消防員男生是否可以亂摸女生，全案因此曝光。

黃文清辯稱看不出女子有心智缺陷，當天好心搭載女子，希望開導離家出走的女子返家，雙方嬉鬧時不慎誤觸女子，絕無強行故意撫摸女子的私密部位。

台灣高等法院更一審認為，女子因輕度智能障礙，表達能力不足，說話口吃，負責協助女子的員警也說可以發現女子講話與一般人明顯不同，而黃文清與女子在車上相處超過2小時，應可充分了解女子為身心障礙者。

更一審也認為，黃文清與女子案發當天偶然相識，彼此無任何情誼，倘若黃男嬉鬧中誤觸女子，也理應有所警惕，豈有連續觸碰之理，黃男刻意將車開往堤岸邊，顯見另有所圖，綜合全案事證，認定黃男有強制猥褻犯意。

更一審審酌，黃文清為計程車司機，以載運不特定人為業，竟利用駕駛計程車機會，為滿足一己私慾，漠視他人身體及性自主權，對被害女子上下其手，造成女子心理上難以磨滅的陰影及傷害，且犯後否認犯行，量處有期徒刑3年10月。

黃文清不服更一審判決提起上訴，最高法院認為，更一審判決並無違法之處，駁回黃男上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1080920