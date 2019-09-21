父女士檢附近遭潑酸 前男友買凶犯案羈押禁見

士林地檢署附近日前傳出一對父女遭潑酸案，士檢21日公布潑酸的張姓嫌犯身影，檢警追查發現，被害人蔡姓女子前男友陳姓男子涉嫌在幕後以新台幣50萬元利誘並提供硫酸。士檢20日深夜將陳男羈押禁見。（士林地檢署提供）中央社記者劉世怡傳真 108年9月21日

（中央社記者劉世怡台北21日電）士林地檢署附近12日傳出一對父女遭潑酸案，檢警追查發現蔡女前男友陳姓男子涉嫌在幕後以新台幣50萬元利誘並提供硫酸。士檢今天說，昨深夜將陳男羈押禁見。

台北市警消12日下午4時45分獲報，士東路巷弄內有1男1女遭潑不明液體，男約55歲，胸部、雙手灼傷；女約23歲，背部、雙手及腳皆有燒灼傷，所幸意識皆清醒。

警方初步調查，被害蔡姓女子和前男友互控妨害自由等案，蔡女出庭由父親陪同，父女離開士檢時，被一名男子跟蹤，不久就遭男子潑酸，男子犯案時頭戴安全帽，犯案後乘坐一輛汽車逃逸。

檢警13日逮捕潑酸的張姓嫌犯、接應的李姓嫌犯，經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見裁准。

士林地檢署今天指出，檢察官與台北市政府警察局士林分局、大同分局等專案小組成員犧牲中秋連續假期，不眠不休努力採集相關事證後，發現蔡姓女子的前男友陳姓男子涉嫌重大。

士檢指出，陳男涉嫌在幕後以重金新台幣50萬元利誘並提供硫酸等犯罪工具教唆張姓男子潑酸、李姓男子接應，導致蔡姓女被害人遭受身體嚴重化學灼傷，至今仍在醫院加護病房治療中。

警方於昨天凌晨拘提陳男到案，經檢察官訊問後，以涉犯殺人未遂罪嫌重大，事前經過縝密計畫教唆他人犯案，事後又疑似有湮滅罪證及意圖串供的行為，還有逃亡的可能，昨天深夜向士林地院聲請羈押禁見獲准。

士林地檢署指出，除了要特別感謝警方這段期間為偵破這起重大刑案所作出的犧牲及奉獻，也要強調司法機關是定紛止爭的處所，在院檢辦公區域，對他人施加暴行是對國家公權力的嚴重挑釁，絕不容寬貸，必將從速從嚴偵辦，以保障公眾安全及司法威信。（編輯：方沛清）1080921