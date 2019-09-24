男子社群轉貼詆毀元首不實訊息 遭罰1萬元

（中央社記者沈如峰基隆24日電）顏姓男子8月在社群臉書轉貼「蔡英文竟然說（小三通通三小）令人相當錯愕，一國元首，竟然說出如此粗俗的話」假訊息影音文章。法官認為，顏男唯恐天下不亂，處罰鍰1萬元。

基隆地方法院基隆簡易庭裁定書指出，顏男8月5日晚間10時4分，在社群網站Facebook平台上的「監督年金改革行動聯盟」社團內，轉貼「懷疑？？？不用懷疑，這就是我國元首的水準，蔡英文竟然說（小三通通三小）令人相當錯愕，一國元首，竟然說出如此粗俗的話」的影音貼文。

警方當時認為，顏男散播不實消息謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送法辦。

裁定書指出，顏男轉貼文的內容「小三通」為公共議題或公益相關議題，應堪認定，但其中「通三小」（閩南語）」部分，顏男應負合理查證義務，也就是元首蔡英文於何時地、以何方式說出「通三小」言語。

此外，「監督年金改革行動聯盟」社團為公開社團，成員數約14萬8114名成員，任何人都可以加入，共見共聞，且顏男所轉貼的影片很明顯就知道是遭人惡意剪輯修改，一看就知道是不實假訊息，想不到顏男只因個人情緒抒發，不加以合理查證義務就轉貼文，完全不管這些貼文及影片來源是轉貼通訊軟體LINE群組內的假訊息。

法官最後以「夫心起於善，善雖未為，禍已不存；或心起於惡，惡雖未為，福已不存」、「諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶」等語認為，顏男未經相當查證就公然轉述虛偽事實，散播謠言，無異助紂為虐，唯恐天下不亂，足以影響公共安寧，因此依社會秩序維護法，處罰鍰新台幣1萬元，全案可抗告。（編輯：李錫璋）1080924