小黃司機故意撞死同業 判處有期徒刑14年

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市龜山區一名計程車司機簡寬達因與張姓同業有嫌隙，1月4日在排班時竟開車衝撞，導致張男傷重不治，桃園地方法院今天依殺人罪判處有期徒刑14年、褫奪公權8年。

法官指出，雙方在案發前早有嫌隙，簡寬達在警詢時也承認，「我當時是故意的，我看到張男在路旁，情緒上來就想開車撞他，給他一個教訓，他做人太惡質了，人死掉也沒關係」等語，可見是故意駕車衝撞，而非因過失導致事故發生。

法官勘驗案發現場監視器錄影畫面，發現簡寬達駕車自張男身後衝撞時，車行方向為直行，並無因為碰撞而往左偏駛情況，也無立即煞車，而是再往前行駛一小段距離才停下，撞擊後約16秒才下車查看，並要求目擊證人不要理會張男，足見簡寬達有殺害張男的不確定故意。

法官表示，簡寬達雖合於自首要件，但未對死者張男家屬提供任何賠償，且案發後說詞反覆、犯後態度不佳，因此依殺人罪判處有期徒刑14年，褫奪公權8年。

檢警表示，簡寬達與張男都是計程車司機，2人素有嫌隙，1月4日下午4時許，簡寬達在張男後方排班時，見張男站在車旁抽菸，因長期不滿竟駕車衝撞，張男雖緊急送醫搶救，仍因腦內出血、顱底骨骨折、肺部挫傷及多處擦傷而不治。

桃園地院開宣判庭時，簡寬達宣稱自己左眼幾近失明、每週都需洗腎，身上還有疥瘡很難受，還說「第一次被關，我嚇死了」，希望申請交保就醫。而簡寬達的辯護人也表示，本案相關物證均已查扣，當事人應無串證之虞，家人親友在台也無財力可供逃亡，請求法官審酌交保。

法官表示，是否予以交保會加以審酌裁定，簡寬達的羈押期限尚未屆滿。（編輯：李錫璋）‭1080‬925