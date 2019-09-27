台中市百家樂主題餐廳 盧秀燕：強力執法查緝

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市百家樂主題餐廳林立，多名台中市議員今天在市議會質詢時要求市府嚴格取締，並針對主題餐廳訂定自治條例規範，市長盧秀燕說，絕對強力執法查緝，但不會訂定自治條例。

台中市警察局今天在市議會臨時會中進行台中市百家樂主題餐廳目前現況及管理專案報告指出，近期坊間出現以餐飲業結合各式博弈遊戲的主題餐廳，且領有合法商業登記證，但有假借合法名義從事賭博等違法行為之虞，經調查台中市目前博弈遊戲主題餐廳共12家，其中營業7家。

對於百家樂主題餐廳疑從事博弈行為，不分黨派的台中市議員賴佳微、江肇國、邱素貞、陳淑華、陳文政、段緯宇等人都要求市府加強聯合稽查，也有部分議員建議研擬自治條例從源頭進行管理。

賴佳微表示，這些主題餐廳運用金錢換籌碼的方式遊走法律漏洞，號稱是贏得的籌碼僅能夠更換獎品或餐點，連玩電玩的網咖都有納入台中市休閒娛樂服務業管理自治條例，這種產業沒有納入完全不合情理。

邱素貞指出，相較警方對百家樂主題餐廳變相經營，取締消極，對於公園裡老人家下棋，疑似幾十元賭注，卻緊迫盯人，請警方不要只打蒼繩不打老虎。陳淑華指出，這些業者明顯是掛羊頭賣狗肉，還在營業中的業者，警方應該加強查緝。

江肇國說，台中市儼然淪為賭博城市，警方辛苦查獲的案件常被法官輕判縱放，餐廳即使被斷水斷電，過後又再重起爐灶，建議訂定自治條例規範。

盧秀燕說，她的態度很清楚，就是強力執法，她有信心，讓違法的人沒辦法做生意，所以不會訂自治條例，絕不容許掛羊頭賣狗肉，警方也不是吃素的。（編輯：方沛清）1080927