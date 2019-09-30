何韻詩遭潑漆案 北檢聲押禁見胡志偉梁太富

香港歌手何韻詩今天出席「929台港大遊行」前接受媒體聯訪時，遭不明人士潑紅漆。何韻詩隨後繼續冷靜受訪。中央社記者沈朋達攝 108年9月29日

（中央社記者劉世怡/黃麗芸台北30日電）香港歌手何韻詩昨天參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，警詢後今天依涉公然侮辱、毀損等罪嫌移送北檢。北檢檢察官複訊後，將兩人聲押禁見。

胡志偉被警方移送到台北地檢署時表示，「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

台灣多個公民團體昨天下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕兩名現行犯帶回偵訊。

涉案的胡志偉和梁太富都是大陳島鄉情文化促進會成員，胡男也是統促黨自忠黨部榮譽主任委員。由於夜間停止偵訊，警方今天上午完成筆錄後，將兩人依涉嫌公然侮辱罪、強制罪、毀損罪和妨害集遊等罪移送台北地方檢察署。

何韻詩30日凌晨返回香港並在臉書上表示，已決定對兩名嫌犯提告，包括恐嚇、公然侮辱和毀損等罪。一個人獨善其身退下，將縱容更多類似事件發生，更多人將受害。

北檢因應陳情抗議事件，派駐多名檢察官輪值，檢察官黃筵銘召開偵查庭訊問胡志偉和梁太富後，將兩人聲押禁見，後續由台北地院接案，值班法官閱卷後召開聲押庭決定是否羈押。

台北市政府警察局發布新聞稿表示，何韻詩首次訪台時，警方就聯繫何韻詩秘書，建議提供近身安全維護警力，但遭回絕。

北市府警局說，何韻詩昨天再度訪台參與台港大遊行，事前情蒐獲報有數個不同意見團體將到場陳抗，為求慎重，特別規劃6名警力負責隨行安全維護。

北市府警局表示，何韻詩昨天突然決定於濟南路受訪，派遣警力要近身保護時，卻遭工作人員阻擋接近，只能在附近周邊警戒，不料兩名男子配戴「反送中」字樣工作帽及穿著相似工作人員服裝對何韻詩潑漆，在場警戒警力和現場工作人員迅速壓制逮捕，黃姓警務正及蔡姓警員衣服和身體也遭波及染漆。

北市府警局說，經潑漆事件後，警方已再加強保護何韻詩警力，重申全力保障合法集會遊行立場，嚴厲譴責任何形式暴力犯罪行為，如果有非法暴力行為者，必依法嚴辦。（編輯：李明宗/李亨山）1080930