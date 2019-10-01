南方澳大橋坍塌 國軍投入數百兵力救援

（中央社記者王承中台北1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天發生坍塌意外，國防部表示，國軍支援兵力計339員，出動機具包含水下作業裝備、救護車、港巡艇、M3浮門橋及UH-60M直升機等，合計9類31項，全力投入救援行動。

國防部下午發布新聞稿表示，國防部上午9時45分接獲中央災害應變中心通報，宜蘭南方澳跨港大橋於9時30分發生坍塌，國防部獲報後立即成立應變中心，由參謀總長沈一鳴進駐指揮，並下令宜蘭陸軍153旅、海軍蘇澳支援指揮部，在第三作戰區整合下立即馳援。

國防部表示，隨後國防部長嚴德發下令，由沈一鳴率陸軍副參謀總長陳曉明前往掌握狀況協處，並指示由陸軍副司令黃國明進駐國軍前進指揮所，統籌指揮國軍部隊參與救援。

國防部指出，陸軍第三作戰區立即整合三軍支援兵力趕赴災害現場，於上午10時10分海軍蘇澳支援指揮部率先抵達現場，於現地先行成立「國軍前進指揮所」，並向宜蘭縣消防局長報到，水下作業人員立即展開救援行動。

國防部表示，國軍支援兵力計339員，機具包含水下作業裝備、救護車、港巡艇、M3浮門橋及UH-60M直升機等，合計9類31項，另出動憲兵協助交管，後備動員等單位全力投入救援行動。

國防部指出，沈一鳴抵達後即召集參與救援部隊帶隊官指導救援工作，針對指揮編組、分工執行、機具檢討、行政支援及安全注意事項等，提醒救援部隊，本次國軍採主動救援，在宜蘭縣消防局統一指揮下，以救援人命為第一優先，後續將依內政部指導，配合宜蘭縣政府持續實施救援。（編輯：林興盟）1081001