南方澳大橋坍塌 國民黨團支持危橋整治預算

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）等人3日召開記者會對於南方澳跨港大橋崩塌事件發表黨團聲明，促請政府於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，黨團將全力支持。中央社記者范正祥攝 108年10月3日

（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨立法院黨團今天對於南方澳跨港大橋崩塌事件發表聲明，促請政府於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，國民黨團將全力支持。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長林奕華等人在黨團記者室召開記者會，代表黨團表達遺憾與哀悼之意，並請政府對失蹤者務必全力搜救，盡最大努力搜尋到最後一刻，對死傷者給予最好的撫卹、救治與關懷。

曾銘宗表示，公共工程維護，攸關全民生命財產安全，請政府痛切檢討積極善後。

他說，南方澳跨港大橋崩塌，搜救告一段落後，應究責相關人員責任，包括行政責任、法律責任及政治責任，要求政府儘速調查後向全民說明，給全民一個交待。

此外，林奕華在記者會指出，南方澳跨港大橋崩塌事件，也不幸造成了多名外籍漁工失蹤及死亡，曝露外籍漁工勞動權的問題，這部分應該好好檢討。（編輯：蘇志宗）1081003