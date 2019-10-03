更多編輯台推薦新聞：
7-8月統一發票 14位幸運兒中千萬特獎
生活

7-8月統一發票 14位幸運兒中千萬特獎
早安世界》南方澳跨港大橋坍塌釀5死 交通部究責航港局港務公司
早報

早安世界》南方澳跨港大橋坍塌釀5死 交通部究責航港局港務公司
反送中抗爭裡的港警爭議事件簿
兩岸

反送中抗爭裡的港警爭議事件簿
星宇航空全機免費WiFi 名家設計制服亮相
生活

星宇航空全機免費WiFi 名家設計制服亮相
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
捐血規定大變革 年逾65歲捐血條件年底前鬆綁
首頁 / 社會

南方澳大橋坍塌 國民黨團支持危橋整治預算

最新更新：2019/10/03 11:51
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）等人3日召開記者會對於南方澳跨港大橋崩塌事件發表黨團聲明，促請政府於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，黨團將全力支持。中央社記者范正祥攝 108年10月3日
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）等人3日召開記者會對於南方澳跨港大橋崩塌事件發表黨團聲明，促請政府於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，黨團將全力支持。中央社記者范正祥攝 108年10月3日

（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨立法院黨團今天對於南方澳跨港大橋崩塌事件發表聲明，促請政府於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，國民黨團將全力支持。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長林奕華等人在黨團記者室召開記者會，代表黨團表達遺憾與哀悼之意，並請政府對失蹤者務必全力搜救，盡最大努力搜尋到最後一刻，對死傷者給予最好的撫卹、救治與關懷。

曾銘宗表示，公共工程維護，攸關全民生命財產安全，請政府痛切檢討積極善後。

他說，南方澳跨港大橋崩塌，搜救告一段落後，應究責相關人員責任，包括行政責任、法律責任及政治責任，要求政府儘速調查後向全民說明，給全民一個交待。

此外，林奕華在記者會指出，南方澳跨港大橋崩塌事件，也不幸造成了多名外籍漁工失蹤及死亡，曝露外籍漁工勞動權的問題，這部分應該好好檢討。（編輯：蘇志宗）1081003

國民黨立法院黨團3日召開記者會發表聲明，促請政府痛切檢討南方澳跨港大橋崩塌事件，積極善後，黨團支持危橋整治預算。黨團總召曾銘宗（中）、首席副書記長陳宜民（右）、副書記長林奕華（左）等人默哀1分鐘，為南方澳大橋崩塌造成多人罹難表達哀悼。中央社記者范正祥攝 108年10月3日
國民黨立法院黨團3日召開記者會發表聲明，促請政府痛切檢討南方澳跨港大橋崩塌事件，積極善後，黨團支持危橋整治預算。黨團總召曾銘宗（中）、首席副書記長陳宜民（右）、副書記長林奕華（左）等人默哀1分鐘，為南方澳大橋崩塌造成多人罹難表達哀悼。中央社記者范正祥攝 108年10月3日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容 中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報