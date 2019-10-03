白沙屯女屍案 疑金錢糾紛遭同鄉婦人打死棄屍

苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現無名女屍。有附近民眾3日上午在女子陳屍處發現，現場遺留不少刑事調查鑑識使用過的物品，包括覆蓋用白布、塑膠手套、口罩及塑膠封鎖線等，都遭任意棄置未妥善清理，成了海岸垃圾，通霄分局得知後已派員收拾。中央社記者管瑞平攝 108年10月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣通霄白沙屯女屍案，警方循線找到死者的南投同鄉李姓婦人涉重嫌，經深入詢問初步坦承與死者有金錢糾紛，失手將對方打死；警方表示，相關證物尚未完備，案情仍待釐清。

苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現1名無名女屍，死者頭部明顯外傷，堤防上有遭拖行血跡，警方不排除他殺嫌疑，3日公布死者身穿牛仔褲上龍貓圖案，呼籲民眾指認。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月3日

通霄鎮白沙屯漁港南方約500公尺岸際，2日下午驚見一名女屍，死者唐姓女子（51歲）頭部有明顯可疑外傷，堤防上更發現疑似遭拖行血跡，警方調閱周邊監視器影像，鎖定一部可疑車輛以車追人，車主表示，妻子2天前就開車離家不知行蹤，警方進而傳喚車主妻子、設籍南投縣的李姓婦人到案說明。

據了解，昨天凌晨有派出所員警巡邏行經案發處，曾見2名女子在堤防上，於是上前關切，但兩人僅稱在聊天，並無異狀，到了昨天下午，唐姓女子就被發現陳屍在岸際。

李姓婦人到案第一時間聲稱，與唐姓死者只是網路結識，日前曾駕車載唐女到通霄拱天宮參拜後，就不知唐女下落，否認涉案。

由於李婦對於兩人行蹤交代不清且說詞反覆，經員警不斷追問，改口坦承涉案，自承兩人為逾百萬元金錢糾紛發生爭執，失手將對方打死。

警方表示，李婦與死者為南投同鄉，李女雖初步坦承涉案，但相關證據尚未完備，下午帶同前往南投住處搜查案發後可能沾有血跡的衣物及犯案工具等證物，全力偵辦。（編輯：李錫璋）1081003