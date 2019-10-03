中市消防員救災殉職 民團籲速修消防法

（中央社記者王揚宇台北3日電）台中市大雅區一處工廠今天發生大火，造成2名消防員殉職。消防員工作權益促進會等公民團體召開記者會，呼籲盡速完成消防法修法，納入消防員保護機制及建立殉職調查機制等。

台中市消防局凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，隨即出動消防人員前往救災，在火場探測火點的2名消防人員謝志雄與張哲嘉失聯，上午8時以後陸續被發現已經殉職。

對此消防員工作權益促進會、環境權保障基金會、地球公民基金會等公民團體，今天在立法院群賢樓外召開記者會，並發布新聞稿提出5大訴求，包含消防法應盡速處理開放殉職調查入法、基層團體參與調查，並納入消防員退避權；無人的農地違章工廠，進行防禦型救災。

這5大訴求中還包括，台中市政府要檢討火場戰術、工廠管理輔導法延長違章20年應重新檢討，以及消防員工作權益促進會參與消防署火場指揮及救災安全諮詢小組會議。

消防員工作權益促進會表示，相關訴求若在5日內未獲得承諾，將發起下一波抗爭行動。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇指出，立法院這個會期適逢選舉導致時間緊迫，包括礦業法、消防法等攸關人民的迫切法案，審理進度停滯，更因消防署在法案上極力反對開放基層團體參與，種種原因下，極有可能因此遭屆期不連續退回。

朱智宇也說，此次台中殉職事件以及過去殉職事件，不斷用生命警示，消防殉職調查應該入法，以及開放基層團體參與調查的重要，讓憾事不再發生。

地球公民基金會專員吳其融則說，違章工廠存在，意味將有無止盡的環境風險，強烈建議別拿消防弟兄的人命，換違章工廠安全。（編輯：林興盟）1081003