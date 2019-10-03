中市火警消防員殉職 同袍義消聞訊不捨

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中3日電）台中市群峪免洗餐具物流中心今天凌晨傳出火警，消防局兩名特搜隊員救災時殉職。兩人平時都擔任技能教官，許多消防人員與義消得知消息都相當不捨。

大雅區中和六路群峪免洗餐具物流中心，今天凌晨1時多發生火警，消防局派遣警義消逾100人前往搶救。凌晨3時多，消防特搜隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉進入火場，利用熱顯像儀尋找起火點時失聯，上午8時兩人遺體被發現，確認殉職。

消防局表示，兩人都是優秀的特搜隊員，謝志雄去年被消防局選派到消防署，取得救助師資格證照，專長救助繩索、火場搶救等技能；張哲嘉前年取得高級救護技術員證照，專注在救護工作。

謝志雄於民國99年特考班結業後，到台中市消防局服務，年資約7年，目前擔任特搜教官，常到各消防分隊為隊員教育訓練，平時認真負責，各分隊基層消防員都對他的耐心教導印象深刻。

謝志雄的妻子擔任警職，在台中市警察局烏日分局三和派出所服務，兩人在大學時就認識，分別考上消防與警察特考後分發，兩人婚後育有1名2歲兒子，謝妻目前懷有雙胞胎女兒，平時謝志雄常貼心載妻子上班，消息傳出後，不只謝志雄的同袍難過，謝妻的同事也感到不捨。

張哲嘉是台南市麻豆區人，民國97年警專結業後，分發到台中市消防局西屯分隊服務，取得高級救護技術員證照後，也擔任義消訓練教官，許多救災現場的義消得知張員遇難，紛紛紅了眼眶。

張哲嘉雖未婚，但有一名論及婚嫁的女友，兩人在台中市大肚區置產準備結婚，張哲嘉的胞兄也是台中市消防局春社分隊隊員，意外發生後請假趕到現場，得知胞弟殉職當場情緒崩潰，張母今天也從台南趕到台中殯儀館配合檢方相驗，對於發生意外都無法接受。

至於張哲嘉的家屬希望將他的胞兄調回台南，就近照顧雙親。內政部長徐國勇今天中午受訪表示，針對殉職消防人員的遺孀或家屬，若有需要調動返鄉就近照顧家人，會指示消防署與警政署處理。（編輯：謝雅竹）1081003