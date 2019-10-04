釐清南方澳斷橋疑點 宜檢搜索健行科大

（中央社記者沈如峰、邱俊欽、郭建伸宜蘭4日電）宜蘭縣南方澳大橋斷裂意外，外界質疑宜蘭縣政府與健行科技大學簽訂契約，卻未檢測鋼纜。為釐清疑點，台灣宜蘭地方檢察署今天搜索調查健行科技大學。

健行科大接受中央社記者訪問表示，檢方已派員到校調查，進入司法調查階段，校方不宜評論，靜待司法調查結果。

宜蘭檢方表示，從南方澳大橋建造、維修到塌陷原因，已到現場查扣與保全證據，並開始分類及調查所有資料，至少5、6名檢察官共同偵辦；至於後續搜索、傳喚，涉及偵查不公開，無法對外透露。

此外，時代力量籍立法委員黃國昌日前質疑檢測南方澳橋梁標案的「健行科大陳明正團隊」，得標到審查都是自己人，但陳明正透過友人向媒體稱指控不實。

黃國昌說，陳明正為何要透過友人，而不是自己面對；他掌握的資料是「一整顆硬碟」，學校的公文他都有，這幾天擔心害怕的學生紛紛向他檢舉，奉勸相關人士不要再說謊。

中央社記者聯絡陳明正時，辦公室內接電話的人員表示，宜檢已派員到校，陳明正下午開會，全案進入司法調查，不再表示意見。

有21年歷史的南方澳大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船。據宜蘭縣政府消防局統計，這起意外共造成6名外籍漁工死亡、2人重傷與8人輕傷。（編輯：李明宗）1081004