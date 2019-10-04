交通部：派全國最大作業船拆除南方澳大橋殘骸

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，結構雖有傾斜，但主體暫時沒有危險，4日已在兩側架設鋼梁支撐，以確保後續拆除作業安全。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年10月4日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣南方澳大橋坍塌，約1535公噸殘骸待清除；交通部次長黃玉霖今天表示，將派國家最大萬噸級海面作業船執行，且拆除與證據保全等工作將同步進行。

南方澳大橋坍塌後，結構雖有向內港傾斜5度，但主體結構暫時沒危險，災害應變中心3日清理出臨時航道，供漁民進出作業。為確保安全，交通部也請有關單位在兩側架設鋼梁支撐，以利後續確保拆除作業安全。

黃玉霖說，臨時航道開闢後，就是要先暫時補強橋身結構，兩側架設鋼梁支撐後，一旦遇到颱風就可較放心，不再傾斜，做好風險管理。

後續拆除與清理殘骸方面，黃玉霖表示，將派100公尺長、35公尺寬的國家最大萬噸級海面作業船到場執行任務。施工難度大，屆時不在港邊執行，只在水面上，不影響南方澳陸上交通。

此外，災害應變中心也與檢調單位初步達成共識，殘骸切除後將逐一在地面編號，供有關單位調查釐清事故責任。

有21年歷史的南方澳大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船。據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、2人重傷與8人輕傷。（編輯：李明宗）1081004