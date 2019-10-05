清除南方澳大橋殘骸 交通部：擬下週封港2到3天

宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌後橋拱仍聳立，但工程單位評估有傾斜之虞，已調工人電焊拉鋼索及設置H型鋼支撐，希望避免傾倒。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日

（中央社宜蘭縣5日電）交通部次長黃玉霖今天表示，宜蘭縣南方澳大橋橋面切除考量證據保全與工作效率，切割面越少越好，規劃可能切到7塊，這樣工作效率最快，封港時間最短，預計2到3天，最快下週封港。

他說，封港事宜會事先與漁會、漁民團體協商，封港期間將提供其他碼頭讓20公噸以下漁船可暫停靠；如果還有其他困難，將與漁會協商配套。

有21年歷史的南方澳大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船。據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、2人重傷與8人輕傷，約1535公噸殘骸待清除；黃玉霖昨天說，將派國家最大萬噸級海面作業船執行。

黃玉霖上午接受媒體訪問表示，動用國家最大海面工作船好處是施工過程不占用陸地，不影響漁港周邊進出道路與觀光，對居民影響最少。

此外，他說，切割面很少，證據保全也可最徹底，不因施工過程切割太細而破壞橋體證據，7日將與檢調單位、國家運輸安全調查委員會確定施工計畫，只要經核定就進場施工。（編輯：黃世雅）1081005