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母接女放學 疑接電話失控撞電桿陷命危

最新更新：2019/10/07 18:21

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣45歲楊姓母親下午接10歲女兒放學返家，行經苗128線一處彎道失控自撞路旁電桿和路樹，送醫時已無生命跡象，女兒傷勢較輕，滿臉驚恐透露，媽媽接電話沒多久就撞車。

苗栗縣消防局下午近4時許接獲通報，苗128線銅鑼鄉與西湖鄉交界處發生車禍事故，隨即派遣銅鑼和西湖消防分隊人車前往，救護人員抵達現場看到銀色自小客車車頭扭曲變形，1名婦人受困車內，另外還有1名小學生已由熱心民眾協助脫困。

救護人員破壞車體救出楊姓女駕駛，當時仍有些微意識但在被抬上擔架送上救護車時，突然口吐白沫，隨即失去呼吸心跳，緊急送往苗栗市大千醫院搶救，截至傍晚5時30分仍在搶救中；車上10歲女兒則傷勢較輕，僅額頭和嘴唇撕裂傷。

就讀小學四年級的女兒在醫院滿臉驚恐描述，車禍發生前「媽媽好像在接電話，沒多久就撞到了」。

警方調閱監視器畫面，發現楊女駕駛的自小客車，行經該路段，過彎時失控擦撞電桿，接著又連續撞擊路樹及第2根電桿，不排除楊女邊開車邊講電話，行經彎道釀禍，將進一步調查釐清事故原因。（編輯：方沛清）1081007

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