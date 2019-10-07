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首頁 / 社會

桃園市議員張運炳涉賄 一審判3年6個月

最新更新：2019/10/07 20:02

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳涉嫌在去年選舉投票日買票，遭桃園地方檢察署依違反公職人員選舉罷免法起訴，桃園地院今天一審宣判，張運炳被判3年6個月徒刑、褫奪公權4年。

桃園地方地院傍晚一審宣判，張運炳依違反選罷法規定判3年6個月徒刑、褫奪公權4年，另外，張姓堂弟也被判2年、褫奪公權2年，張運炳下午並未出庭由委託律師聽判，律師表示，在收到判決書後將提起上訴。至於民事部分今年6月間被判當選無效、目前上訴二審。

判決指出，張運炳涉嫌在去年11月24日凌晨選舉活動結束後，與堂弟張男駕車前往中壢選區等處，並以電話邀約椿腳到自用小客車處，交付每人新台幣1萬2000元至4萬元不等現金，請他們代為向熟識的親友行賄買票。

檢察官在接獲情資後，由檢調於去年12月發動搜索，並查扣涉嫌行賄的現金、電磁紀錄、選舉拜訪名冊等，同時傳喚助理及證人等10餘人到案。今年1月更被依涉違反「公職人員選舉罷免法」起訴並被提起民事當選無效之訴。

張運炳為改制前桃園縣第12、13、15、16、17屆縣議員，並於改制為桃園市後，當選中壢區第一屆桃園市議會議員，並連任第二屆桃園市議會議員。（編輯：李亨山）1081007

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