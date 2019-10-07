高市國慶前夕擴大臨檢 韓國瑜領軍拚治安

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市政府警察局今晚於雙十國慶連假前進行擴大臨檢，市長韓國瑜領軍於鳳山警分局前誓師，展現拚治安決心，韓國瑜表示，沒治安就沒一切，市府一定全力拚治安讓市民安居樂業。

這次擴大臨檢勤務由鳳山警分局規劃，結合市刑大、交大、保大及鄰轄各分局共同淨化治安，分為臨檢組、封閉式路檢組及重要聯外道路威力路檢組。

警方強調，這次行動擴大建置優勢警力，統合集中警力原則對轄內可能易聚眾滋事場所，包括大型電子遊戲場、釣蝦場等複合式遊戲場進行臨檢，並展開高強度封鎖式區域臨檢及路檢，期望透過點的突擊，線的攔阻及面的監控等作為，形成點線面兼具的治安維護網，宣示打擊犯罪決心。

韓國瑜晚間到鳳山警分局率執勤員警於分局前整備、誓師，展現市府掃蕩不法決心，期望透過封鎖式擴大臨檢將運用區域性臨檢及路檢相互結合，一網打盡犯罪份子、遏止不法份子及幫派滋事。

韓國瑜表示，治安是市民最關心的核心議題，也是市府重視的施政方向，市民能否安居樂業，百業是否興盛、發展都須仰賴治安的安穩。高市警局無論是對街頭暴力事件或重大刑案，皆有著確實的破案力及迅速的打擊力，必以暴力零容忍的態度及強烈執法的決心，捍衛市民的安全與居住環境。

他說，市府迎接雙十國慶特舉辦「璀璨高雄，光輝十月」系列活動，也希望藉由擴大臨檢行動讓海內外朋友屆時能安心到高雄觀光旅遊。（編輯：林治平）1081007