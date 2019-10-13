花蓮市區火災初估財損500萬 彩券行雪中送炭

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮市公園路商圈昨天發生大火，消防人員殘火處理直到今天凌晨，花蓮市清潔隊災後清理也到凌晨3時。火場對面一家彩券行老闆朱陳復表示，要捐出今天營業額給彩券行受災戶。

花蓮市公園路一場大火，造成食品店、藝品店、體育用品店及彩券行等7間店面受損。花蓮縣消防局今天估計燃燒面積共約550坪，財損初估新台幣500萬元以上。

花蓮縣消防局火災調查科長吳泰濬受訪表示，今天進行現場拍攝及位置圖繪製，後續才能實際勘察，由於公園路的店家幾乎是磚和木造屋，已經全面燃燒，必須先清理火場倒塌物之後，才能找起火點及肇因。

花蓮市公所表示，火災發生後，清潔隊出動29名人員及夾子車2車次、資源回收車4車次進行環境清理作業，從半夜到今凌晨3時多，清理共7.47公噸廢棄物。至於受災戶也給予安置，目前收容3戶6人，後續將協助申請相關救助。

位於火場對面的彩券行老闆朱陳復說，他將捐出今天的營業額給受災的彩券行同業；若是有民眾來店裡買彩券一年內開出頭獎，他要再捐100萬元給受災店家，希望幫助他們早日重建。（編輯：林沂鋒）1081013