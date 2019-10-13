騎士衝入水溝送醫不治 事故原因待釐清

嘉義黃姓男子13日騎車行經水上鄉崎仔頭道路時，因不明原因衝入路邊水溝，黃男被救起時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救不治，事發原因待釐清。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真 108年10月13日

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義黃姓男子今天上午騎機車行經水上鄉崎仔頭道路準備上班時，因不明原因連車帶人衝入路邊水溝，黃男被救起時，呈現OHCA狀態，送醫急救仍宣告不治，原因待釐清。

警方表示，據目擊者轉述，上午約7時30分左右，聽見屋外有巨大撞擊聲響，第一時間出門查看，並未發現，後來聽到鄰居大喊「有人摔進水溝了」，才發現一名男騎士被機車壓在水溝中，立即報案處理。

救護人員到場，立即將被機車壓在約40公分水面下的騎士搬運到路面，發現口鼻流血，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，仍宣告不治。

警方根據附近住戶的監視器畫面，發現死者黃男當時騎車行經現場時，因不明原因向右側偏離，隨即連車帶人衝入水溝。檢警下午進行相驗，黃男頭部鈍力損傷，因創傷性休克死亡。（編輯：黃世雅）1081013