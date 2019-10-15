麻黃鹼藏床板 金門史上最大毒品案破獲

福建金門地方檢察署15日宣布破獲金門史上最大量運輸毒品案，所查扣的麻黃鹼近500公斤可製造甲基安非他命約400公斤，市價達新台幣5億元。中央社記者黃慧敏攝 108年10月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）福建金門地方檢察署今天宣布破獲金門史上最大量運輸毒品案，所查扣的麻黃鹼近500公斤可製造甲基安非他命約400公斤，市價達新台幣5億元，可供800萬人次吸食。全案偵結起訴。

金門地檢署今天在地檢署舉行記者會，由主任檢察官吳文城說明案情表示，7月間金門查緝隊報請指揮，檢察長洪家原邀集轄區警巡單位合組團隊，7月28日在料羅淺水碼頭，起獲以貨車搬運家具而夾藏在車上已釘實的彈簧床板中淨重498.99公斤的麻黃鹼，並查獲登記寄貨而打算逃離的鄭姓男子。

團隊經過溯源並結合在台海巡等單位陸續搜索，拘提同行的陳奎南、許證宏、廖品睿及協助租車及訂製床板的蔡育卿到案。

進一步追查發現，陳嫌等人7月24日晚間，駕駛納海國際航運公司船舶前往福建省大嶝海域，接駁偽裝為飼料袋分裝的20袋麻黃鹼，藏放在船舶密艙中，運回金門後夾藏在訂製的床板內，7月28日以小貨車載到料羅淺水碼頭，企圖運往台北港製成甲基安非他命販售牟利。

吳文城表示，金門地檢署認定陳嫌等4人共犯運輸第四級毒品、未經許可直航中國大陸及自中國大陸地區私運管制物品罪嫌，蔡嫌涉犯幫助運輸毒品罪嫌。

法務部次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長王添盛、海巡署偵防分署長張忠龍等人專程前來金門慰勉檢、警和海巡人員的辛勞。張斗輝表示，本案樹立了檢警海巡單位聯合查緝的良好模式，特別向有關人員致敬；王添盛則是驚訝歹徒以金門為走私跳板，讚揚海巡人員嚴守海防的作為。（編輯：黃世雅）1081015