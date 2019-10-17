資優國中女與外婆遭砂石車撞死 單親媽淚崩

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市居仁國中國一資優女學生昨天由外婆騎車接送返家時，遭砂石車捲入車底死亡，獨力撫養少女的單親媽泣不成聲說，一次失去了媽媽與女兒，不知道以後該怎麼辦。

張姓女學生昨天下午4時多因為學校段考提早下學，由72歲的王姓外婆騎機車載送返家途中，行經東區自由路、進化路與建成路的叉路時，遭準備右轉進入建成路的砂石車撞上，祖孫兩人捲入車底死亡。

張母至今仍無法接受這起惡耗，她泣不成聲表示，女兒是她唯一的孩子，從小沒有父親照顧，學校成績很好，國小以全班第一名畢業，還拿到市長獎；如今她一次失去母親與女兒，不知道以後該怎麼辦。

張姓女學生的外公也傷心地說，幸福的家從此毀了。

肇事的47歲吳姓砂石車駕駛提到事發經過，當時準備右轉時沒有看見祖孫兩人，撞擊後並不知道有撞到人，對此他感到很難過也很後悔，也想向家屬說聲對不起。

台中市政府社會局今天表示，警方持續釐清案情中，教育局、居仁國中、區公所第一時間也進行關懷及協助家屬善後，家庭福利服務中心社工將協助申請急難救助、喪葬協助、悲傷輔導、法律訴訟等服務，全力幫助家屬度過難關。

教育局副局長劉火欽已前往殯儀館慰問，學校則派員到殯儀館陪伴家屬，協助穩定情緒及處理後事，並由輔導室針對女學生所屬班級學生進行關懷輔導。

教育局指出，市府將提供急難慰問金3萬元，協助國中生家庭先度過急難，後續將協助家屬申請學生團體保險理賠。（編輯：唐聲揚）1081017