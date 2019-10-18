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排放廢水污染鳳山溪 高雄食品廠遭查獲

最新更新：2019/10/18 18:36
高雄市鳳山溪上游鳳山圳遭排放大量廢水污染，高雄市政府環保局17日稽查發現，廢水源頭為鳥松區一家食品工廠，將依法裁處開罰。（高雄市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月18日
高雄市鳳山溪上游鳳山圳遭排放大量廢水污染，高雄市政府環保局17日稽查發現，廢水源頭為鳥松區一家食品工廠，將依法裁處開罰。（高雄市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市鳳山溪上游鳳山圳遭排放大量廢水污染，高雄市政府環保局昨天稽查發現，廢水來自於鳥松區一家食品工廠，將依違反水污法裁處。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，稽查人員昨天發現這家食品工廠將未處理廢水直接排到鳳山圳，現場水質pH7.08和導電度都無異常，但水溫達41度，超過放流標準10月至隔年4月35度。

環保局當場命令食品工廠停止排放廢水，且採集水樣送驗，若超出放流水標準，將依違反水污法裁處，最高可處新台幣2000萬元。

環保局表示，這家食品工廠在食品製造過程中產生廢水流入鳳山溪，大量有機物經細菌分解後，易消耗水中溶氧，將污染鳳山溪，造成水體發黑、發臭。

環保局預定11月底公告鳳山溪中上游為水污染管制區，以遏止事業工廠廢水排放到鳳山溪，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠，將依水污法開罰，罰則最重可達300萬元，列管事業單位最高罰則2000萬元。（編輯：謝雅竹）1081018

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