更多編輯台推薦新聞：
影片／無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河
國際

影片／無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

一週大事／加泰隆尼亞示威延燒、彭政閔球員生涯結束
一週大事

一週大事／加泰隆尼亞示威延燒、彭政閔球員生涯結束

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗鐵皮倉庫悶燒 6人獲救幸無恙

最新更新：2019/10/20 11:46
苗栗縣後龍鎮中華路旁一間機車行後方的鐵皮倉庫，20日凌晨發生火警，由於屋內堆滿木材和雜物，火勢一發不可收拾。中央社記者管瑞平攝　108年10月20日
苗栗縣後龍鎮中華路旁一間機車行後方的鐵皮倉庫，20日凌晨發生火警，由於屋內堆滿木材和雜物，火勢一發不可收拾。中央社記者管瑞平攝　108年10月20日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣20日電）苗栗縣後龍鎮中華路旁1間機車行後方的鐵皮倉庫，今天凌晨發生火警，由於屋內堆滿木材和雜物，火勢一發不可收拾，所幸6名住戶及時獲救，其中1人遭受輕微嗆傷送醫。

苗栗縣消防局第二大隊副大隊長洪銘陽表示，凌晨近1時許接獲民眾報案，後龍鎮中華路傳出民宅火警，立即通報後龍、苗栗、造橋、頭屋、西湖及特搜等多個分隊，總計21名消防隊員前往搶救。

消防隊抵達現場發現是透天厝後方鐵皮倉庫悶燒，由於屋內堆滿木材和雜物，一旁還搭建雞舍，火勢一發不可收拾。

洪銘陽指出，鐵皮倉庫連接至機車行，為避免火勢蔓延，消防弟兄一邊布水線灌救、一邊架設雙節梯，順利疏散6名住戶，其中僅1人遭受輕微嗆傷送醫。

消防隊花了將近3個小時才順利撲滅火勢，起火原因不排除是電線走火，不過詳細起火點還要進一步釐清；苗栗縣消防局呼籲民眾，近日夜間氣溫明顯下降，使用相關保暖電器用品應注意安全，並可安裝住宅用火災警報器，增加災害發生時的逃生機會。（編輯：張銘坤）1081020

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報