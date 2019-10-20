苗栗鐵皮倉庫悶燒 6人獲救幸無恙

苗栗縣後龍鎮中華路旁一間機車行後方的鐵皮倉庫，20日凌晨發生火警，由於屋內堆滿木材和雜物，火勢一發不可收拾。中央社記者管瑞平攝 108年10月20日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣20日電）苗栗縣後龍鎮中華路旁1間機車行後方的鐵皮倉庫，今天凌晨發生火警，由於屋內堆滿木材和雜物，火勢一發不可收拾，所幸6名住戶及時獲救，其中1人遭受輕微嗆傷送醫。

苗栗縣消防局第二大隊副大隊長洪銘陽表示，凌晨近1時許接獲民眾報案，後龍鎮中華路傳出民宅火警，立即通報後龍、苗栗、造橋、頭屋、西湖及特搜等多個分隊，總計21名消防隊員前往搶救。

消防隊抵達現場發現是透天厝後方鐵皮倉庫悶燒，由於屋內堆滿木材和雜物，一旁還搭建雞舍，火勢一發不可收拾。

洪銘陽指出，鐵皮倉庫連接至機車行，為避免火勢蔓延，消防弟兄一邊布水線灌救、一邊架設雙節梯，順利疏散6名住戶，其中僅1人遭受輕微嗆傷送醫。

消防隊花了將近3個小時才順利撲滅火勢，起火原因不排除是電線走火，不過詳細起火點還要進一步釐清；苗栗縣消防局呼籲民眾，近日夜間氣溫明顯下降，使用相關保暖電器用品應注意安全，並可安裝住宅用火災警報器，增加災害發生時的逃生機會。（編輯：張銘坤）1081020