台中查緝隊員眼尖發現野狗玩菸盒 破獲私菸工廠

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中查緝隊偵辦私菸集團，但始終難掌握工廠位置，直到發現路旁野狗在把玩菸盒，才鎖定狗兒身後的鐵皮屋，破獲私菸工廠，並沒入查獲捲菸、菸絲，最高可裁罰新台幣1000萬元。

海巡署偵防分署台中查緝隊今天表示，日前獲報偵查私菸集團，偵查人員雖然埋伏、跟監多日，但因集團成員行為小心，難以追查工廠最終位置，直到偵查人員用望遠鏡看到路旁有野狗在把玩菸盒，才鎖定狗兒身後的鐵皮屋。

台中查緝隊副隊長賴威翔表示，偵查人員持搜索票前往查緝後，在彰化縣頂番婆、埔鹽鄉內分別查獲私菸工廠、菸草倉庫，查獲捲菸12萬5000支、菸草1.5噸，及製菸機器2台、產製私菸包材一批。

警方指出，不肖業者向海外收購廉價菸草後，私自加工製作成私菸，並將製菸產生的廢料一併混入私菸內填充再賣出牟取暴利，除了造成政府稅收短缺，對民眾健康傷害更大。

警方進一步說明，64歲的吳姓負責人已是累犯，全案函送彰化縣政府菸酒管理科，也提醒民眾私自產製菸品已涉嫌違反菸酒管理法，最高可裁罰1000萬元。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081021