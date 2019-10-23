藝人丁國琳基隆住處遭竊 警逮犯嫌

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）藝人丁國琳位於基隆住家20日遭竊賊闖入偷走金飾等財物，警方調閱監視器畫面後，發現36歲慣竊曹姓男子涉有重嫌，昨天趁曹男外出時將他逮捕，今天中午訊後依法送辦。

丁國琳的經紀人李湧接受中央社記者電訪表示，丁國琳20日參加高雄電影節回到家中後，發現遭竊賊闖空門，損失財物金額仍在統計中，非常感謝警方迅速破案，但讓丁國琳最難過的是，家裡存放已逝親人留下來的金飾也遭竊賊偷走，這些金飾的紀念價值，遠超過金飾本身價格。

警方獲報後立即成立專案小組查緝，經過濾監視器畫面，發現曹男涉嫌騎乘機車犯案，闖入丁國琳住家後大肆搜刮財物後離去。專案小組21日持搜索票到曹男住處埋伏，昨天下午見曹男要外出時，幹員立即上前將他逮捕，並到曹男住處搜索，查獲疑似部分贓物。

曹男到案後否認犯行，辯稱警方搜到的贓物是向不名人士收購，至於曹男是否知道偷竊對象是丁國琳，目前仍無法確認，警方中午訊後依竊盜罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

外界稱美魔女的丁國琳民國82年出道，曾發過唱片並擔任兒童節目主持人，後來演出戲劇，代表作品有「台灣霹靂火」、「家和萬事興」等，最近電影作品則有民國106年的「大佛普拉斯」。（編輯：李錫璋）1081023