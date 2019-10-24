酒醉鬧事男猝死派出所 家屬控警草菅人命

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗通霄41歲鍾姓男子日前酒醉鬧事，遭員警帶回派出所上銬留置，不到20分鐘卻失去意識，送醫不治，家屬今天控訴警方草菅人命；警方對外說明處理程序，強調會協助釐清死因。

鍾姓死者哥哥指出，弟弟17日晚間去堂叔住處喝酒，一時情緒激動，出現脫序行為，導致頭部和身體多處外傷，經通報轄區通霄派出所員警前往協助，警方明知道弟弟身體受傷，沒有直接送醫，卻帶回派出所上銬留置，直到「人死了都不知道」。

死者的越南籍阮姓妻子表示，當天晚上接獲警方通知，原本要前往派出所把丈夫帶回，進入拘留室看到丈夫雙手被銬在欄杆上，整個人被吊著已沒有意識，趕緊告知員警，當時警方還說「怎麼可能」，之後確定丈夫沒有呼吸和心跳才通報救護車送醫。

死者家屬指出，鍾男死在派出所，警方卻不聞不問，甚至還向家屬表示「以為他在睡覺」，實在讓人無法接受，如今死者留下遺孀和仍在就讀國中和高中的兒女，生活陷入困境，要求警方出面負責。

苗栗縣警察局副局長邱麗宜今天受訪表示，通霄派出所原本是接獲有民眾酒後鬧事案件，員警抵達現場，看到鍾男情緒激動在馬路上有衝撞、謾罵和吐口水行為，為保護當事人及其他用路人安全，因此依法保護管束，把人帶回派出所留置，並立即通知家屬到場，對於鍾男突然死亡，向家屬表達「最深的哀傷之意」。

根據通霄分局紀錄，鍾男當晚10時12分被帶回派出所，仍不斷對警方辱罵三字經並與處理員警有肢體拉扯、吐口水等行為，約10分鐘後，情緒才逐漸平復進入休息狀態，員警後續不時於候詢室外觀察，鍾男身體仍有呼吸起伏，過程中鍾男也未表達有身體不適或呼救；鍾妻約10時30分抵達派出所詢問警方狀況後一同進入候詢室探望，驚見鍾男已無意識。

警方表示，員警當下立即為鍾男施作CPR，直到救護車前來送往通霄光田醫院搶救，無奈急救無效而於10時55分宣告不治，對於鍾男到派出所短暫不到20分鐘管束保護期間突然往生，員警也相當錯愕悲傷。

邱麗宜表示，此案已由檢方偵查中，經法醫解剖相驗，初判並非窒息或外力致死，不排除可能與酒精、藥物或疾病引發猝死，未來警方除配合苗栗地檢署調查釐清死因外，也將積極協助家屬處理後事。（編輯：李錫璋）1081024