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以競技協會掩飾聚賭 板橋德州撲克賭場遭警查獲

最新更新：2019/10/25 13:21
新北市板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾，透過臉書、通訊軟體群組公開招攬不特定賭客。警方25日前往搜索逮捕6人，將依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年10月25日
新北市板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾，透過臉書、通訊軟體群組公開招攬不特定賭客。警方25日前往搜索逮捕6人，將依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年10月25日

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」掩飾。警方鎖定監控後，今天前往搜索查獲聚賭，逮捕6人，將依照賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市海山警分局今天表示，新型態賭場巧立各種協會、博弈主題餐廳等名目，公開招攬不特定賭客聚賭。日前鎖定板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾，透過臉書、通訊軟體群組公開招攬不特定賭客。

警方說，協會以德州撲克公然聚賭，但巫姓負責人仗勢該賭場是以協會名義成立，自認為是競技活動，否認是賭博行為。

海山警分局經2個月監控蒐證，今天凌晨1時許，持搜索票搜索，查獲負責人巫男、荷官1名及賭客5名，查扣賭桌籌碼250萬元、店家籌碼1700萬元、現金新台幣21萬元、撲克牌、監視器主機、鏡頭、電腦、帳冊、會員名冊等證物。

警方說，搜索前曾派員臨檢，以瞭解賭場內部環境，還遭巫姓負責人嗆聲。今天凌晨，海山警方持搜索票率大批員警前往搜索時，巫姓負責人就不再囂張。

警方說，查獲的賭客坦承，必須先繳付會員費加入會員，每局另再繳錢換籌碼，協會從中抽頭獲利。賭場自今年5月營業至今，獲利近新台幣500萬元。（編輯：李錫璋）1081025

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