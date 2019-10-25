頭份廢棄物火警 濃煙臭味威脅校園及行車視線

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣頭份市今天傳出廢棄物火警，火勢一發不可收拾，大量黑色濃煙直竄天際，空氣中夾帶嗆鼻臭味，一度影響鄰近尖山國小師生上課及和國道1號行車視線，所幸未釀人員傷亡。

苗栗縣消防局下午2時許接獲通報，頭份市尖下里1處空地發生火警，隨即派遣頭份、竹南、造橋分隊人車前往，抵達現場看到空地堆放面積大約50平方公尺的太空包起火燃燒，火勢猛烈並散發陣陣黑煙，濃煙宛如一條黑色巨龍撲向天際，連在10公里外都可以看到。

附近居民指出，剛開始只發現竹林有些許火苗，在風勢助長下，火舌迅速蔓延，原本堆放在空地的廢棄物不到幾分鐘就遭到吞噬，濃煙中還夾帶一股惡臭、噁心的味道；鄰近尖山國小師生為避免呼吸道受到影響，也趕緊帶起口罩，才能繼續上課。

火警發生地點與國道1號更是距離僅約100公尺，濃煙數度影響行車視線，消防隊員第一時間先在周邊架設水線，阻止火勢擴散，並持續灑水降溫，至晚間6時43分才完全熄滅火勢。

消防局指出，初步不排除有民眾亂丟菸，引燃火勢，不過詳細起火原因仍需進一步調查，所幸整起火警沒有造成人員受傷。（編輯：方沛清）1081025