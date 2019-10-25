東鹼傳內線交易 總經理職務由董事長暫代

（中央社記者潘智義台北25日電）東鹼公司蘇澳廠去年遭勒令停工。檢調獲報有內部人涉嫌內線交易，發動搜索並約談總經理傅春生等5人到案。東鹼今天表示，董事長陳榮元暫代總經理職務，公司正常營運不受影響。

東鹼蘇澳硫酸鉀工廠去年遭宜蘭縣環保局以操作許可證不符為由，勒令自去年10月間停工。東鹼今年5月接獲宜蘭縣環保局通知，核發粉狀鉀肥製造程序操作許可證，已恢復生產。

檢調獲報，有東鹼公司內部人在公司發布蘇澳廠停工重大訊息前，透過親友進行避損及放空自家公司股票等不法行為，涉嫌違反證券交易法。

東鹼指出，總經理涉嫌內線交易一事，屬於個人行為，公司也正在了解狀況中，為利於釐清事實，原任總經理即日起暫時停止職務，董事長陳榮元先暫代總經理職務，公司營運一切正常。

東鹼說明，蘇澳廠主要產品為硫酸鉀，附屬產品為鹽酸，並加工生產氯化鈣，硫酸鉀以外銷為主，鹽酸、氯化鈣以內銷為主；硫酸鉀為農業經濟作物施用肥料，目前每噸約400至500美元。蘇澳廠復工後，定期接受宜蘭縣環保局複查，只要有缺失立即配合改進，目前正常運作。（編輯：黃國倫）1081025