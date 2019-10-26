違法偷賣含戴奧辛大閘蟹 業者抗罰敗訴

（中央社記者劉世怡台北26日電）喬艾舶公司去年輸入大閘蟹，遭查獲含戴奧辛超標並違法偷賣，衛福部加重裁處販賣價格最高上限20倍罰鍰共計8980萬餘元。喬艾舶興訟抗罰，法院日前認定開罰有理，判決敗訴。

衛福部食藥署於民國107年11月3日公布，多批中國大閘蟹報驗，多批戴奧辛含量超標，其中喬艾舶國際企業有限公司部分，不只含有第一級致癌物戴奧辛超標，還違法偷賣。

衛福部追查大閘蟹流向，已販賣至基隆崁仔頂漁巿，漁巿店家也承認有買，計算喬艾舶公司販賣價格為新台幣449萬192元。

衛福部同年11月6日認定喬艾舶公司申請輸入的大閘蟹數量龐大為1萬3301公斤，在取得具結先行放行後馬上售出7380公斤，置國人處於食用戴奧辛大閘蟹的風險，且大閘蟹可能會散布全台，影響層面甚廣；喬艾舶公司在具結先行放行切結書，已明文承諾善盡保管義務，不會販賣，明顯是故意違法，因此裁處販賣價格最高上限20倍罰鍰，共計8980萬3840元。

喬艾舶公司興訟抗罰主張，裁罰對象錯誤，喬艾舶只是貿易商，幫忙代理進口及報關，應裁罰實際貨主及販售者的蕭姓男子及郭姓男子，且罰最高額罰鍰，有裁量濫用及違反比例原則。

台北高等行政法院認定，喬艾舶公司在切結書上，明文承諾善盡保管義務，不會販賣，卻任由蕭姓男子及郭姓男子擅自販賣，明顯為故意違法行為，且大閘蟹部分追回，並不影響違法偷賣的行為認定，更何況大閘蟹追回數量仍有短少，且也沒有貼上封條，極可能是為脫免高額罰款而向他人購買頂替。

法院認定，就算喬艾舶公司為初犯，但依照這次故意違法販賣行為，對國民健康危害大，影響層面也大，被罰最高額罰鍰，並無裁量濫用及違反比例原則，因此判喬艾舶公司敗訴，還可上訴。（編輯：李錫璋）1081026