桃園市議員劉茂群涉禮盒賄選 一審判當選無效

桃園7連霸的國民黨市議員劉茂群（前排右1）去年大選前涉委託助理到社區送單價700多元蘋果禮盒，遭起訴並提出當選無效之訴；桃園地方法院31日一審判劉茂群當選無效。圖為劉茂群31日上午陪同國民黨總統參選人韓國瑜到桃園慈湖謁陵。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園7連霸的國民黨市議員劉茂群，去年大選前涉委託助理到社區送單價700多元蘋果禮盒，遭起訴並提出當選無效之訴。桃園地院今天一審判劉茂群當選無效。她晚間聲明沉痛，決定要上訴。

桃園地方法院判決，國民黨籍八德區選出的市議員劉茂群，選前致贈蘋果禮盒單價為738元，經濟效益及實用性遠超過一般政見發表或選舉造勢場合所散發的扇子、帽子、小包面紙、原子筆等贈品，因此蘋果禮盒客觀上具有足以動搖社區有投票權人投票意向的效用。

地院表示，台灣社會並無特別重視社區管委會改選風氣，依證人證詞及相關資料比對，認定劉茂群先前在陸光四村社區管委會改選時，並未曾向改選後的委員致贈水果禮盒，加上助理在致贈禮盒時又無固定名目，可見贈禮盒行為與社會風氣、慣例或節慶無關，應屬賄選。

法官指出，證人也清楚表示，劉茂群助理在致贈禮盒時，有表明要求支持劉茂群或給劉茂群服務機會，就有通常判斷能力者來說，助理交付水果禮盒的舉止目的、意涵已不言可喻，可見禮盒確實是投票權行使之對價，判決被告劉茂群當選無效。

檢方表示，劉茂群去年6月間，指示助理以祝賀社區管理委員當選為由，前往社區發送價值700多元的蘋果禮盒，過程中，助理更尋求各選民支持劉茂群。

檢方在約詢複訊劉茂群後，認為犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押必要，諭知以25萬元交保，由於劉茂群空言否認、犯後無悔意，因此依法起訴並建請法院從重量刑。

劉茂群晚間也發表聲明，「無情的審判、沉痛的心情」，她說，得知一審判決當選無效結果以後，內心一百萬個無法接受，她多次反躬自省，所作所為當之無愧，面臨此判決，只能尊重司法，為了捍衛她的清白，決定提出上訴，希望司法還她公道。 （編輯：卞金峰）1081031