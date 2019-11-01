涉直播主之亂 太陽會謝育全羈押禁見

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄檢警偵辦直播主連千毅與鄭又仁引發的直播主之亂，拘提涉案前太陽會苗栗分會長謝育全等3人，高雄地檢署今天聲押禁見謝男，高雄地方法院晚間裁准。

今年9月間發生的直播主之亂，爆發高雄街頭一連串砸車、開槍砸店等街頭暴力事件，高雄地檢署指揮警方成立專案小組偵辦，陸續查獲連千毅及鄭又仁等10多名涉案人，其中連千毅收押，鄭又仁新台幣35萬元交保。

高雄檢警也查出謝男和蘇姓男子及李姓男子涉案，於直播主之亂鄭又仁的寵物店被開槍時，謝男、蘇男及李男等都在連千毅鼓山區倉庫內，當時涉嫌在幕後教唆犯案，前晚拘提到案，警方昨天訊後，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

檢方漏夜複訊後今天認定謝男涉槍砲、恐嚇等罪嫌，且有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見，蘇男因另案遭通緝，發監執行徒刑2年7個月，李男諭令10萬元交保，並於每週二、五晚間至高雄市警察局鼓山分局報到。

高雄地方法院召開羈押庭，謝男部分否認，法官以羈押聲請書所列相關證據可以佐證，足認被告涉犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且要求其他共犯於開槍後刪除相關錄音檔和要求共犯將武器藏放好等，並有共犯未到案，裁定羈押並禁止接見通信、授受物件，且不得閱覽報紙、收聽收音機及收看電視。（編輯：謝雅竹）1081101