更多編輯台推薦新聞：
山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達
地方

山難救援外還有特殊工作 嘉明湖步道山屋管理員「屎」命必達

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州
國際

川普批紐約州長市長對他太糟 永久住所改佛州

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉直播主之亂 太陽會謝育全羈押禁見

最新更新：2019/11/01 20:53

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄檢警偵辦直播主連千毅與鄭又仁引發的直播主之亂，拘提涉案前太陽會苗栗分會長謝育全等3人，高雄地檢署今天聲押禁見謝男，高雄地方法院晚間裁准。

今年9月間發生的直播主之亂，爆發高雄街頭一連串砸車、開槍砸店等街頭暴力事件，高雄地檢署指揮警方成立專案小組偵辦，陸續查獲連千毅及鄭又仁等10多名涉案人，其中連千毅收押，鄭又仁新台幣35萬元交保。

高雄檢警也查出謝男和蘇姓男子及李姓男子涉案，於直播主之亂鄭又仁的寵物店被開槍時，謝男、蘇男及李男等都在連千毅鼓山區倉庫內，當時涉嫌在幕後教唆犯案，前晚拘提到案，警方昨天訊後，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

檢方漏夜複訊後今天認定謝男涉槍砲、恐嚇等罪嫌，且有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見，蘇男因另案遭通緝，發監執行徒刑2年7個月，李男諭令10萬元交保，並於每週二、五晚間至高雄市警察局鼓山分局報到。

高雄地方法院召開羈押庭，謝男部分否認，法官以羈押聲請書所列相關證據可以佐證，足認被告涉犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且要求其他共犯於開槍後刪除相關錄音檔和要求共犯將武器藏放好等，並有共犯未到案，裁定羈押並禁止接見通信、授受物件，且不得閱覽報紙、收聽收音機及收看電視。（編輯：謝雅竹）1081101

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報