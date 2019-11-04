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南方澳斷橋拆除估入夜完成 5日可望恢復航道

最新更新：2019/11/04 19:01
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌後，拆除工作持續進行，港務公司4日表示，整體作業預計入夜完成，力拚5日恢復舊有航道通行。（台灣港務股份有限公司提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年11月4日
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌後，拆除工作持續進行，港務公司4日表示，整體作業預計入夜完成，力拚5日恢復舊有航道通行。（台灣港務股份有限公司提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年11月4日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣4日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，橋梁拆除作業持續進行，港務公司今天表示，晚間6時起陸續吊起水下最後3塊橋面版後，拆除作業將告段落，希望明天恢復航道通行。

台灣港務股份有限公司副總工程司沈光青指出，今天下午1時完成最後一塊橋面版切割，平台船「宏禹1號」立即於下午3時進泊至工區水域，預計晚間6時起陸續吊起水下最後3塊橋面版，明天凌晨1時返航蘇澳港8碼頭置放載運的橋面版。

沈光青說，接著會隨即展開南方澳漁港航道清理作業，移除原橋梁剩餘的鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物，確認航道深度無虞後，力拚明天恢復航道通行，期間感謝團隊一個月來不眠不休努力，及蘇澳區漁會和漁民們體諒與包容。

南方澳跨港大橋10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事故共造成6名外籍漁工死亡，至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：唐聲揚）1081104

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