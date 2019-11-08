違規超車橫停拒檢 駕駛躲車內警方破窗抓人

（中央社記者盧太城台東縣8日電）一輛自小客車在南迴公路山區彎道連續違規超車遭警攔檢，竟索性橫停路中間，朱姓駕駛則待在車內半小時拒絕盤查，導致雙向道路大塞車，警方破窗抓人，依公共危險罪移送偵辦。

南迴公路森永路段昨天下午有一輛白色自小客車南下往屏東方向，忽然違規超車遭警車攔下，自小客車一度想閃過警車逃逸但遭擋下，於是橫停在路中間，導致雙向道路中斷。

據民眾錄下畫面顯示，2名員警立即下車，敲窗指示駕駛下車受檢，但駕駛卻完全不理會，雙方僵持10幾分鐘後，警方試圖以警棍擊破車窗，但車窗經奮力敲擊卻完全無損。

「怎麼會這樣，會不會有槍啊」，民眾擔心自小客車駕駛有槍械或是情急衝撞員警，紛紛下車查看。後來一名工人借警方拔釘器，讓警方從副駕駛座擊破車窗，解除門鎖，並將駕駛拉出車外，以公共危險罪逮捕。

自小客車駕駛被捕後，由於車子尚停在馬路中間，且沒感應器也無法啟動車輛，大家只好幫忙推車到路旁，現場道路恢復通車，結束半個小時鬧劇。

警方今天表示，朱男駕駛自小客車在南迴公路連續違規超車，巡邏員警鳴笛示意停車受檢，駕駛竟將車橫停路中央拒檢，導致南迴公路雙向車流受阻，經員警破窗抓人，才恢復雙向通車，並將朱男依違反刑法公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

台東縣警察局大武分局表示，朱男酒測未超標，但不願說明為何待在車內不接受盤查。過程中員警李峻安因擊破車窗，造成左手掌遭車窗玻璃碎片割傷，經送醫幸無大礙。

大武分局呼籲，南迴公路多為彎曲道路，駕駛人務必遵守交通規則，切勿雙黃線超車，避免因此發生不必要意外，以維護自身及其他用路人安全。（編輯：洪學廣）1081108