進口休旅車國道追撞工程防撞車 施工人員驚魂

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）一輛進口休旅車今天中午在國道3號北上後龍路段，撞擊工程防撞車，施工人員一陣驚魂，直呼「還好有防撞車」；肇事駕駛自稱開定速半自動駕駛，事故發生後感到胸悶送醫。

這起事故發生在今天中午11時30分許，施工單位在國道3號北上132.5公里處，準備進行橋梁伸縮縫雜物清除作業，防撞車才剛到場就位，即遭一輛白色休旅車猛烈撞擊，安裝在車後的防撞器材扭曲凹陷，休旅車頭也嚴重損毀。

苗栗縣消防局第2大隊後龍分隊獲報到場，休旅車駕駛林姓男子（47歲）已自行下車從路肩旁樓梯走到平面道路，雖無明顯外傷，但因胸部遭安全帶及安全氣囊撞擊感到疼痛、胸悶，由救護車送往苗栗市大千醫院。

現場施工人員指出，在施工作業地點前，會有一台警戒車預告「前方內側施工」，當時工程車輛開抵現場，防撞車也才剛在內線停車就位，正準備擺放交通錐時，休旅車就直接撞上。

「嚇死了！」施工人員表示，因過去國道施工遭撞案例不少，因此警報器、爆閃燈都開的很大聲、很亮，但對方疑似完全沒煞車、也沒有閃避即猛力撞上，而肇事駕駛自行下車後，聲稱使用半自動駕駛定速110，看到前方有工程車已經來不及反應。

國道公路警察局第2大隊後龍分隊指出，休旅車林姓駕駛因未注意前方狀況直接撞上工程防撞車輛，酒測值零，將進一步調查釐清肇事原因。（編輯：張銘坤）1081115