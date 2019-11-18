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新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

最新更新：2019/11/18 12:36
新北市新店區安康路3段一棟2層樓透天厝，18日發生火警。消防隊員在現場救出2人，送往耕莘醫院治療。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月18日
新北市新店區安康路3段一棟2層樓透天厝，18日發生火警。消防隊員在現場救出2人，送往耕莘醫院治療。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市新店區安康路三段一棟2層樓獨棟透天今天上午發生火警。消防隊員救出受困陽台的兩姊妹，送往耕莘醫院治療。火勢延燒2樓後側2間房間，並在上午9時40分熄滅。

新北市消防局今天表示，新店區安康路三段一棟透天厝民宅，今天上午近9時許發生火警，據報有2名民眾受困陽台。消防局立即派員前往搶救，抵達時現場建築物已全面燃燒，所幸屋內4人，剛好有2人外出，受困陽台的姊妹也順利獲救。

消防局說，46歲姊姊無大礙，33歲的妹妹左手遭割傷，兩人都吸到煙輕微嗆傷，送往耕莘醫院安康院區治療。火勢在9時40分熄滅，起火原因仍待警消後續調查。（編輯：洪學廣）1081118

新北市新店區安康路3段一棟2層樓透天厝，18日發生火警，消防局獲報後立即派出人車前往搶救，救出2名受困在陽台的女子送醫。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月18日
新北市新店區安康路3段一棟2層樓透天厝，18日發生火警，消防局獲報後立即派出人車前往搶救，救出2名受困在陽台的女子送醫。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月18日
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