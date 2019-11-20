台日警共破跨境詐騙機房 逮34台嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北20日電）刑事局攜手日本警方合作辦案，共同破獲跨境電信詐騙機房，詐騙集團鎖定中國大陸民眾並謊稱其醫保卡遭非法使用而加以行騙，台日警方實施監控並陸續查獲34名台嫌，依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，國際刑警科第一隊隊長張瑋倫表示，去年8月偵辦一起電信詐欺案件時，進而掌握一名疑似在日本設立詐騙機房的對象，並開始和日本警方進行情資交換分析。

根據警方調查，詐騙集團先在台灣進行招募工作，假稱赴日打工，且免費招待食宿和機票，多名涉世未深的南部和東部年輕人誤信，赴日後才發現實際從事詐騙車手取款工作。

此電信詐騙集團主要鎖定中國大陸民眾為主，向被害人謊稱其名下醫保卡遭非法使用，為釐清案情，要求被害人配合公安局調查，將帳戶內款項匯至指定帳戶監管，否則將成共犯，藉此恐嚇詐取錢財。

台、日警方掌握10名電信詐欺犯嫌後實施監控，發現他們在今年3月入境日本後進入山梨縣甲府市一處透天厝，日本警方依當地出入境管理及難民認定法向法院聲請台籍犯嫌的逮捕令及搜索票，於3月27日攻堅查獲跨境電信詐騙機房。

同時在現場查獲19名台嫌，但不包括原掌握的10名台嫌在內；警方隨後又分別在3月28、29日於日本成田機場等處拘提逮捕10嫌。

刑事局經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦後，從今年7月起至昨天陸續遣返在日犯嫌，並針對國內共犯進行拘提，包括金主和機房幹部等。目前全案已拘提18嫌、通知16人到案，9人裁定羈押，檢察官依詐欺、組織犯罪陸續起訴12人。

初步統計自今年3月起迄今，全案受害者有5人，不法所得約新台幣300萬元，其中有一名受害者受騙金額多達約200萬元。

刑事局呼籲，各國對電信詐欺犯罪的危害性逐漸重視，彼此攜手打擊意願也愈來愈高，刑事局將持續依據刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等法令加強查緝，嚴懲這類犯罪犯嫌。（編輯：戴光育）1081120