涉刺死鐵路警凶嫌罹思覺失調 死者母要求測謊

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）台南市鄭姓男子被控持刀刺死鐵路警察李承翰案件，嘉義地方法院審理中，被告經精神鑑定罹患思覺失調症；李承翰母親認為被告在裝病，要求再送精神鑑定，且要進行測謊。

嘉義地方法院10月上旬開庭進行被告鄭男涉殺人案準備程序，當時律師要求被告需進行精神鑑定，並於10月下旬送台中榮總嘉義分院進行，精神鑑定結果診斷為思覺失調症，推測被告行凶時，不能辨識其行為違法。嘉義地方法院今天再次開準備程序庭。

李承翰母親張秀珍指出，兒子無故被殺，事隔140多天，至今想起來，內心還是很苦、很痛，不是當事人無法體會，旁人都說要放下，但一個乖巧孩子一下子就沒了，少了兒子，什麼都不一樣，至今還是無法走出傷痛。

對於被告經精神鑑定罹患思覺失調症，張秀珍直言無法接受，認為被告為了脫罪是在裝病，她要求一定要再送教學醫院精神鑑定，且要進行測謊，否則其他人就會模仿，犯案後以罹患精神方面疾病脫罪。

張秀珍也以無奈口吻表示，被告應該不會被判死刑，不過，這起案件一定要嚴辦，才能減少類似案件一再發生。

被告鄭男於今年7月3日搭乘火車，被控持新買刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，將他依殺人罪嫌起訴，被告鄭男於8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081121