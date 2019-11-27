刑事局破IWS電子幣吸金案 逮27嫌

（中央社記者黃麗芸台北27日電）刑事局接獲通報，指59歲楊男為首的詐欺吸金集團，假藉公司名義要投資IWS電子貨幣來行騙，初估自民國106年迄今，逾百人受害、不法所得逾新台幣3000萬元，警逮27人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，本案緣起主嫌楊姓男子和妻子何女等人，於106、107年間假藉一間投資公司名義聲稱要投資IWS電子貨幣來行騙，當花蓮地區張姓被害者等7人透過匯款或現金方式交付楊男和梁男後，IWS電子貨幣平台網站就立即關閉。

同時，投資公司也在107年8月註銷解散，楊、梁兩男跟著失聯，被害人才驚覺遭騙，並至花蓮地檢署告發後，由刑事局協助偵辦。

根據警方調查了解，楊男等人利用IWS電子幣網路平台吸金詐欺，並由楊男、廖男、趙男、江女等人擔任講師，陸續到花蓮、宜蘭和台北等地召開說明會演講，招攬受害人投資IWS電子貨幣。

此詐欺集團假稱，每個會員投資金額為18萬2000元，且2個半月即可分紅1次，8個月保證回本，1年半（拆分7次）獲利至少達80萬元，並加送價值7.5萬元的負氫離子濾水機一台等方式行騙，再由集團幹部負責收取詐欺贓款，或要求下線再招攬被害人行騙。

經報請花蓮地檢署檢察官指揮，刑事局和花蓮縣警察局刑警大隊等單位於今年8月14日兵分多路到新竹縣、台北市、宜蘭縣等地執行拘提、搜索，共逮捕楊男夫妻在內等5名犯嫌。

同時，起獲犯案用手機、筆記本、隨身碟、IWS理財平台資料、匯款單、存摺等贓證物，並查扣楊男等涉案人的銀行帳戶金額共計562萬餘元。

由於此案仍有大量被害人遍及全台，警方初估自106年迄今受害人超過百人，不法所得金額逾3000萬元。

警方陸續通知其他涉案人到案，共逮27嫌，於昨天完成移送，全案依涉嫌詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪移送花蓮地檢署偵辦，犯嫌全數交保。（編輯：李亨山）1081127