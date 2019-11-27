男子悶死缺血性腦病變女兒 一審判刑3年2月

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市黃姓男子因不忍女兒終身需人照顧，去年2月悶死當時僅11個月大的缺血性腦病變女兒，桃園地方法院今天依家暴殺人罪，判處黃男3年2月徒刑、褫奪公權2年，全案可上訴。

桃園地檢署起訴指出，黃男女兒因缺血性腦病變發展遲緩，終身需要人照顧，黃男雖長期全職照料，但因家境困窘，也不忍孩子受苦，又考量和妻子終老後女兒無人照顧，因此在去年2月7日下午，利用妻子外出不在，悶死11個月大的女兒，隨後打電話報警自首並叫救護車，女嬰雖一度恢復心跳，但在加護病房住院3天後仍不治。

檢方認為，黃男為成年人故意殺害兒童，應依兒少法加重其刑，調查後依家暴案之殺人罪將黃男提起公訴，但考量他犯後主動報警，停留在原地配合偵查，符合自首要件，建請依法減輕其刑。

法院審酌，黃男精神鑑定結果符合思覺失調症，涉案當下受憂鬱、精神症狀等影響，同時有過去就醫紀錄資料佐證，再加上自首坦承犯行，並再三表達後悔之意，因此依法減輕其刑。

桃園地院依成年人故意對被害兒童犯殺人罪，判處有期徒刑3年2月，褫奪公權2年。（編輯：李錫璋）1081127