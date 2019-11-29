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首頁 / 社會

陳建州陪友體驗自駕 警通知證人身分到案

最新更新：2019/11/29 12:50
藝人陳建州（圖）日前在網路上貼出陪友體驗自動駕駛影片，駕駛在畫面中放開方向盤還吃麵，因此警方以證人身分請陳建州到案說明。（圖取自facebook.com/blackiechen.lovelife4ever）
藝人陳建州（圖）日前在網路上貼出陪友體驗自動駕駛影片，駕駛在畫面中放開方向盤還吃麵，因此警方以證人身分請陳建州到案說明。（圖取自facebook.com/blackiechen.lovelife4ever）

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）藝人陳建州在臉書貼出陪友體驗自動駕駛影片，畫面中只見駕駛開車時雙手放開、吃麵，陳建州坐在一旁，引發網友批評。警方今天表示，已通知陳建州以證人身分到案，協助釐清。

陳建州日前在個人臉書（Facebook）粉絲專頁貼出陪友體驗自動駕駛影片，畫面中陳建州坐在副駕駛座上，車輛行進時開啟自動駕駛功能，後座友人拿出一碗牛肉麵給駕駛食用，駕駛雙手放開沒有握住方向盤。陳建州在影片中還說駕駛當時還可看他，不用管前方路況。

這部影片一出後，引發網友批評，認為駕駛雙手離開方向盤高速行駛，一旦發生緊急狀況會無法立即應變，可能會造成車禍，這是不良示範。

國道公路警察局第九公路警察大隊今天表示，從影片研判，拍攝地點應在國道3號南下21至24公里處（台北木柵段）。駕駛邊開車邊吃麵、雙手離開方向盤的行為已涉及危險駕駛，恐違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

警方已請陳建州以證人身分，到案協助釐清。（編輯：戴光育）1081129

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