工研院自駕車正式掛牌 10月開進新竹漁港

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府與工研院合作，計畫讓台灣自造的自動駕駛車於新竹南寮漁港進行道路測試，交通部日前已核准申請案，並發出專用測試車牌，預計10月自駕車就可開進南寮測試。

新竹市政府發新聞稿表示，今年3月與工研院簽訂自駕車實驗運行合作備忘錄，4月向交通部提交測試計畫，依指示於7月起在台南沙崙自駕車測試場域測試，日前再獲交通部核准自駕車測試計畫，順利取得「試0001」牌照。

新竹市長林智堅表示，自駕車是以攝影機、光達系統、雷達及感測系統進行路況判斷，不僅累積測試經驗值，也會即時蒐集交通數據，建立交通大數據，自駕車掛牌上路後，可於真實道路進行各種路況測試。

林智堅說，未來市府將協助在新竹漁港設立自駕車整備場地及相關警示牌面，車身將標有警示，並維持40公里限速，將跨局處提供行政資源，確保正式上路後，若遇障礙能迅速排除，維持試行安全與順暢。

工研院機械所長胡竹生表示，自駕車要上路，需面對開放道路的種種交通狀況，除了即時處理大量且精準的感測資訊，也運用人工智慧辨識交通號誌與標誌，在安全上具備自動緊急剎車、周邊人車動態預測與反應能力等。

胡竹生表示，目前自駕車均有工研院專業人員於車上隨時掌握道路狀況並接手控制車輛，後續於公開場域測試驗證在各種地形、路段、場域和天候下進行自駕系統穩健度與功能調校，將技術更加精進，提供未來產業發展運用。（編輯：林沂鋒）1080908