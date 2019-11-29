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首頁 / 社會

8員工要求恢復工作權 華視：法律途徑處理

最新更新：2019/11/29 12:50

（中央社記者林長順、陳政偉台北29日電）華視企業工會指資方今年4月無預警資遣10員工，其中8人未和解，今天到台灣台北地方法院提確認僱傭關係訴訟，並給付其中4人過去遭欠薪資等；華視說，法律途徑處理。

華視企業工會上午在北院前舉辦記者會表示，資方今年4月22日以「業務緊縮」為由，無預警資遣10名基層同仁，其中8人至今未與公司和解；在工會協助下，和資方開3次調解會議，資方堅稱一切合法。工會委任律師協助當事人提告，要求恢復僱傭關係並求償欠薪。

工會委任律師表示，華視以「業務緊縮」為由資遣8人，但資遣案後在徵才網站上招新人填補新聞部職缺，持續委託外包廠商從事字幕、安管工作，可見華視根本沒業務緊縮問題，資遣8人是違法。

華視企業工會說，有4名全職字幕打字人員，依法應受勞動基準法最低工資、延長工時與特休假保障，但華視自民國105年6月起未給法定基本工資，資遣時更拒絕償還欠薪、加班費與特休未休工資等。這4人除要提告恢復工作權，也要求華視補足過去未達基本工資的薪資差額、加班費及特休未休工資等。

華視接受中央社記者訪問表示，基於財務狀況才調整企業體質，尊重當事人提訴訟，未來法律途徑處理。（編輯：李明宗）1081129

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