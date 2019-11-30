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重機騎士大喊燒起來了 休旅車駕駛乘客及時逃生

最新更新：2019/11/30 13:51
台中市7旬黃姓老翁30日駕駛休旅車行經苗栗縣台13線銅鑼路段，車輛突然冒煙竄出火花，後方重機騎士立即上前大喊「燒起來了」，警示對方停車，並在車道旁提醒其他車輛注意。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年11月30日
台中市7旬黃姓老翁30日駕駛休旅車行經苗栗縣台13線銅鑼路段，車輛突然冒煙竄出火花，後方重機騎士立即上前大喊「燒起來了」，警示對方停車，並在車道旁提醒其他車輛注意。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年11月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）台中市7旬黃姓老翁今天駕駛休旅車行經苗栗縣台13線銅鑼路段，車輛突然冒煙，後方重機騎士上前大喊「燒起來了」，果然不到3分鐘，休旅車就變成火球，老翁和乘客及時逃生。

苗栗縣消防局指出，上午8時許接獲民眾通報，台13線44.5公里北上車道，傳出火燒車事件，隨即派遣三義、銅鑼分隊人車前往查看，抵達現場看到1輛休旅車全面燃燒，車內黃姓駕駛和乘客已及時逃出。

由於車輛起火點在車頭引擎室，消防隊員拉出2條水線灌救，又使用圓盤切割器破壞車體，才順利撲滅火勢；黃姓駕駛表示，原本和友人要前往九華山拜拜，不料中途車輛突然冒煙，所幸有重機騎士幫忙提醒，他們才能及時警覺逃出。

賴姓重機騎士指出，當時原本騎車在休旅車後方，沿途聞到燒焦味，隨後看見休旅車竄出陣陣白煙，便加速往前騎到休旅車前方，驚見車頭竄出火花，立刻大喊「燒起來了」，警示對方停車，並在車道旁提醒其他車輛注意。

警方初步勘查，起火的休旅車車齡長達20年，不排除車輛零件老舊釀災，所幸人員無恙，詳細起火原因仍須進一步鑑識釐清。（編輯：方沛清）1081130

苗栗縣台13線44.5公里北上路段30日發生火燒車事件，消防隊據報到場時，車齡老舊的休旅車已全面燃燒，所幸車內黃姓駕駛和乘客已及時逃出。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年11月30日
苗栗縣台13線44.5公里北上路段30日發生火燒車事件，消防隊據報到場時，車齡老舊的休旅車已全面燃燒，所幸車內黃姓駕駛和乘客已及時逃出。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年11月30日
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