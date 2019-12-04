中國紅色統一黨收購總統連署書 金檢起訴

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）中國紅色統一黨主席黃榮章涉嫌現金收購總統、副總統候選人連署書案。金門地檢署今天全案偵結，對李金澤等7人提起公訴；黃榮章目前畏罪潛逃，已發布通緝。

福建金門地方檢察署上午召開記者會，主任檢察官吳文城表示，福建省調查處提報情資，黃榮章從今年年中起，以每張連署書新台幣80到200元為對價，透過中國紅色統一黨法律顧問兼副主席李金澤，以及李璇、林嘉謙、陳建文、黃盟強等人，向全台有正副總統候選人連署資格者行賄收購連署書。

檢察官自9月23日起陸續搜索並傳喚相關人員到案，查出黃榮章等人以每張連署書80到200元不等的價格，尋求全台具有連署資格者，提供國民身分證製作正副總統連署書事實。

此外，吳文城表示，9月間新聞報導指社群軟體DCARD中，有人明目張膽以每張80元向有投票權的年輕學子收購連署書。檢方擴大偵辦，指揮金門縣警察局，結合台中地檢署向上溯源，又查出黃榮章又與林芯瑜、王淑惠收購連署書犯行，指揮警調陸續搜索查扣連署書3365張。李金澤等人到案後，以涉嫌重大諭知30萬元不等金額具保。

吳文城表示，雖然黃榮章畏罪潛逃遭通緝在案，但全案事證明確，因此今天就李金澤等7人涉犯總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」的行賄罪提起公訴。（編輯：孫承武）1081204