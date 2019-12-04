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首頁 / 社會

性騷2女學生 國立大學韓籍教師判賠80萬

最新更新：2019/12/04 18:40

（中央社記者劉世怡台北4日電）國立政治大學一名韓國籍教師朴在慶被2名女學生指控，藉語言交換機會，於研究室內涉撫摸大腿、臀部等私密部位。台北地方法院今判朴師須賠2名女學生共新台幣80萬元，可上訴。

立法委員陳亭妃二年前曾召開記者會，指控政大外籍男師利用機會不當接觸女學生身體，受害者至少8人；政大也召開性別平等教育委員會，事後有2名女學生出面報案。

檢方調查指出，2名女學生原本並不認識，不約而同指控朴姓教師在106年3至5月間，以語言交換為由，邀女學生至研究室，趁機偷摸女學生的大腿、臀部。被害女學生一開始以為只是無意觸碰，但多次遭朴男騷擾後，忍無可忍選擇提告。

朴姓教師否認性騷擾女學生，檢察官參酌政大調查報告，其中認定朴男行為不當，遭多名學生指控常有擁抱、摸頭、拍背等行為，另認為2名女學生指述合理，認定朴男嫌疑重大提起公訴。

一審台北地方法院去年年底認定，朴師對2名女學生確有8次性騷擾行為，各判刑3個月，合併執行1年2個月，可易科罰金，全案上訴二審審理中。

民事部分，北院今天判朴師賠2名女學生新台幣50萬元、30萬元。全案可上訴。（編輯：李亨山）1081204

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