印假美鈔對外兜售 犯嫌宣稱可赴東南亞換真鈔

刑事局6日舉行破案記者會，偵七大隊副大隊長徐釗斌表示，今年3月獲報有人販售假美鈔，布線查緝發現一名有印刷背景的廖男涉案，警方日前掌握情資，赴廖男等人在台北住家搜索，除在廖男家中搜出偽造700萬餘美元，其他共犯家中也藏有部分假美鈔，合計約1100萬假美鈔。中央社記者劉建邦攝 108年12月6日

（中央社記者劉建邦台北6日電）刑事局查獲廖姓男子涉嫌偽造大量百元美鈔，再交付下線對外兜售。警方說，廖男等犯嫌對外宣稱持假美鈔可赴東南亞消費後換真鈔。

刑事警察局今天召開破案記者會，偵七大隊副大隊長徐釗斌說，今年3月獲報有人販售假美鈔，佈線查緝發現，有印刷背景的廖男涉嫌。

警方說，日前掌握情資，赴廖男等人在台北住家搜索，逮捕廖男等5人，除在廖男家中搜出面額700萬餘美元假美鈔，也在其他共犯家中查獲假美鈔，合計約面額1100萬美元假美鈔，另也查到印製偽鈔的油墨原料等證物，但未發現印刷機。

警方查出，廖男透過管道取得印製假鈔油墨原料，再尋找地點印大批假美鈔後，交付下線對外兜售。

警方說，廖男等人以新台幣350元到450元價格對外兜售面額100美元假美鈔，因印製精美，許多民眾初步難以辨識真偽。此外，廖男等人向購買者宣稱，可持假美鈔赴東南亞的酒店、賭場消費後，換取真鈔。

警方並查出，廖男等人偽造假美鈔，不排除與民國105年間有犯嫌持200多萬假美鈔赴兆豐銀行兌換新台幣的案例，為同一批假鈔。

廖男遭逮後否認涉案，供稱是中國友人託他寄賣。刑事局警訊後依違反偽造有價證券罪嫌把廖男等人移送新北地檢署偵辦，並持續追查印刷機等物。

刑事局鑑識科長葉家瑜解釋辨識假美鈔方式，她說，假美鈔印刷質地較粗糙，像在安全線、浮水印、鈔票上的印刷圖文都是使用較淡油墨。（編輯：李錫璋）1081206

刑事局6日下午宣布破獲一起偽造美鈔案，逮捕有印刷背景的廖男等5人，起出約1100萬假美鈔，刑事局鑑識科長葉家瑜並解釋辨識方式，她說，假美鈔印刷質地較粗糙，像在安全線、浮水印、鈔票上的印刷圖文都是使用較淡油墨。中央社記者劉建邦攝 108年12月6日