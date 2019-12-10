外籍移工烤火取暖 一人昏迷送醫

苗栗縣消防局10日指出，最近氣溫驟降，8日接獲通報，4名外籍移工在室內燒炭火取暖，導致一氧化碳中毒，3人頭暈、想吐，1人陷入昏迷，所幸送醫經高壓氧治療，已恢復穩定。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年12月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣消防局今天指出，最近氣溫驟降，4名外籍移工在室內燒炭火取暖，導致一氧化碳中毒，3人頭暈、想吐，一人陷入昏迷，所幸送醫經高壓氧治療，撿回一命。

苗栗縣消防局表示，8日接獲通報，銅鑼鄉山區一間宮廟傳出有民眾昏睡不醒，隨即通報銅鑼分隊人車前往搶救，接觸到患者時，已逐漸恢復意識，不過還是全身癱軟、四肢無力，救護人員馬上把人抬上救護車送醫救治。

銅鑼消防分隊指出，送醫急救的傷患為來自印尼的外籍移工，她和3名同伴因為天氣寒冷，在屋內燒炭火取暖，雖然窗戶留有一道縫隙，但還是出現暈眩、想吐等一氧化碳中毒症狀，因昏睡不醒，同伴警覺不對勁，才打電話求救。

大千綜合醫院副院長蔡建宗表示，一氧化碳中毒的常見原因，包含熱水器排氣不良或在室內使用爐火不慎，尤其是在密閉空間，因為氧氣含量不夠，造成火源燃燒不完，屋內一氧化碳濃度急遽增加，就容易導致中毒現象。

蔡建宗指出，冬天使用熱水器或在室內烹煮食物，都要保持通風，如發現有頭暈、頭痛、嘔吐等症狀，應盡速就醫；所幸一氧化碳中毒的外籍移工經高壓氧治療，目前已恢復穩定。（編輯：謝雅竹）1081210