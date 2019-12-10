槍殺刑警判19年2月 死者父：判太輕考慮上訴

（中央社記者楊思瑞台南10日電）發生於今年6月14日的台南市刑警大隊偵查佐劉三榮遭槍擊致死案，台南地方法院今天判凶嫌梅文魁應執行有期徒刑19年2月。劉三榮的父親得知判決結果後說，判太輕了，考慮上訴。

劉三榮在今年6月14日凌晨到台南市柳營區一家練歌場唱歌，與先前曾有過恩怨的梅文魁發生口角，遭梅文魁開槍擊中不治。檢方起訴認為梅文魁有殺人犯意，請法官從重量刑。

台南地方法院今天宣判，認為梅文魁犯非法持有具殺傷力槍枝罪，判處有期徒刑4年6月，併科罰金新台幣10萬元，扣案槍彈沒收；另外，犯殺人罪部分判處15年徒刑。有期徒刑應合併執行19年2月，全案可上訴。

台南地方法院行政庭長林福來在宣判後接受媒體聯訪時表示，梅文魁因先前打傷劉三榮的眼睛，二人存有嫌隙，案發當天二人相約於柳營區一家練歌場談判。過程中因劉三榮不答應梅文魁提出慢慢償還賠償款要求，梅文魁竟持預藏的改造手槍朝劉三榮射擊一槍，擊中劉三榮右上臂後，子彈貫穿進入體腔，造成劉三榮不治死亡。

林福來表示，梅文魁雖辯稱是朝劉三榮旁邊射擊，開槍後不知劉三榮中槍，還用槍抵住劉三榮的頭，要劉三榮別再相逼，若有殺人犯意就會再開槍。合議庭法官認為當時二人間距離極短，應可預見子彈射中劉三榮的可能性，認定梅文魁是基於殺人之不確定故意，開槍造成劉三榮死亡。

劉三榮的父親上午面對媒體詢問時表示，梅文魁開了第一槍之後，還有想要補下一槍的動作，相當可惡。這樣的判決太輕，將考慮上訴。（編輯：謝雅竹）1081210